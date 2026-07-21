В ЕАО суд встал на сторону пострадавшей от собаки

Фото: Ольга Григорьева

Жительница Биробиджана, пострадавшая от укуса бездомной собаки, получит 100 тысяч рублей в качестве компенсации материального и морального вреда. Иск в её интересах подал прокурор города; Биробиджанский районный суд удовлетворил требования в полном объёме, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как установлено в ходе рассмотрения дела, в феврале 2026 года на улице Транспортной на женщину напала собака, собственник которой не установлен. После инцидента пострадавшая обратилась в медицинскую организацию, где ей оказали необходимую помощь. В рамках гражданского дела прокурор обосновал необходимость возмещения понесённых расходов на лечение, а также компенсации нравственных страданий.

Суд признал доводы прокурора обоснованными и постановил взыскать в пользу заявительницы 100 тысяч рублей. Исполнение решения находится на контроле городской прокуратуры.

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