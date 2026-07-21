В Хабаровском крае потушили 4 пожара в жилых помещениях

Фото: Кирилл Старков

В Хабаровском крае за прошедшие сутки не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны ликвидировали 10 техногенных возгораний, четыре из них — в жилом секторе, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Особый противопожарный режим продолжает действовать на территории 8 муниципальных образований: Верхнебуреинского, Охотского, имени Полины Осипенко, Солнечного, Тугуро Чумиканского, Ульчского, Аяно Майского и Николаевского районов. Уровень пожарной опасности в лесных массивах края оценивается в пределах 1–3 класса.

Также в крае ведётся учёт туристских групп: на маршрутах зарегистрировано 12 коллективов, в которых путешествуют 145 человек, включая 44 несовершеннолетних.

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru