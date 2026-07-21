Разряженный телефон уберег жительницу ЕАО от хищения 500 тысяч рублей

Фото: Ольга Григорьева

76 летняя жительница Биробиджана избежала потери крупной суммы денег: мошенники пытались выманить у неё 500 тысяч рублей, но схема сорвалась из за разрядившегося телефона, сообщает полиция ЕАО. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как установили сотрудники МО МВД России «Биробиджанский», аферисты начали атаку с звонка от имени работника коммунальных служб: он убедил пенсионерку продиктовать код из СМС сообщения. Сразу после этого женщине пришло уведомление о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги», а следом позвонил лже сотрудник ФСБ. Он заявил, что злоумышленники прямо сейчас пытаются похитить деньги, и настоял на срочном переводе средств на «безопасный счёт».

Пенсионерка сняла 500 тысяч рублей и пошла к банкомату, но перевести деньги не успела: батарея её телефона села, и контакт с преступниками оборвался. Оставшись без подсказок, женщина поняла, что стала мишенью мошенников, и сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).

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