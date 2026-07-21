В 2026 году в Хабаровском крае телефонные мошенники чаще всего звонят пенсионерам с низким доходом

Фото: пресс-служба ПАО "МТС"

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику звонков от мошенников жителям Хабаровского края за первое полугодие 2026 года. В Хабаровском крае по данным экспертов чаще всего в этот период звонили жителям региона старше 65 лет.

В региональный рейтинг нежелательных звонков также попали мужчины от 25 до 44 лет с доходом до 150 тысяч рублей. Эта категория оказалась второй по популярности. Среди женского населения Хабаровского края чаще всего донимали абонентов от 25 до 34 лет с доходом до 70 тысяч рублей.

Самой популярной схемой обмана при звонках в Хабаровском крае по-прежнему остается схема с предложениями выгодных инвестиций и дополнительного дохода. Чуть реже мошенники звонят от лица государственных и правоохранительных органов. На третьем месте схема, когда мошенники звонят от лица якобы пенсионного фонда. Пятерку схем закрывают звонки по вопросам коммунальных услуг и от имени почты, доставки или маркетплейса.

Кроме этого, абоненты Хабаровского края получали спам-звонки с предложением банковских и финансовых услуг, рекламой товаров, различными опросами и вопросами страхования. Всего за первое полугодие в регионе было заблокировано более 16 миллионов звонков. Их общая длительность составила свыше 67 тысяч часов. В пересчёте на личное время хабаровчан это экономия более семи лет, которые не были потрачены на разговоры с мошенниками.

«Мы видим, что комплексная работа с использованием искусственного интеллекта, как передовой технологии, дает реальный результат. Он способен предупредить абонента прямо во время разговора, отчего мошенническая активность в крае снижается, а самих звонков становится меньше. Но даже на таком фоне бдительность терять ни в коем случае нельзя. Мошенники постоянно меняют схемы, адаптируются, поэтому неизменным остаётся главное правило: никому не называйте коды из СМС, не переходите по подозрительным ссылкам и обязательно разговаривайте с пожилыми родственниками и детьми», — прокомментировала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.