В Хабаровском крае затопило 12 дворов и шесть участков дорог

Фото: Борис Кокурин

Гидрологи прогнозируют повышение уровня воды на реке Амур у Хабаровска в период 27–31 июля до отметок 350–400 см — это близко к порогу неблагоприятного явления, который составляет 450 см. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Под угрозой подтопления — пониженные участки местности на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный, где размещены садовые товарищества. Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю ведут непрерывный мониторинг паводковой обстановки.

Также, На территории Хабаровского края продолжается мониторинг паводковой обстановки. По данным на утро 21 июля, в пяти населённых пунктах подтоплено 12 приусадебных участков, шесть участков автодорог и один участок взлётно посадочной полосы.

В посёлке Аян (Аяно Майский район) из за дождей сохраняется подтопление взлётно посадочной полосы. В Охотском округе ситуация развивается неоднородно: на реках фиксируется местами спад уровней воды, однако в селе Резиденция, посёлке Новое Устье и селе Арка по прежнему остаются подтопленными 12 приусадебных участков и три внутрипоселковые дороги. Также от паводка пострадали три дороги регионального значения.

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru