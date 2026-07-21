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НовостиЧто происходит21 июля 2026 2:00

В ЕАО суд обязал обустроить контейнерные площадки

Прокуратура Облученского района добилась приведения в соответствие с санитарными нормами контейнерных площадок
Валерия ЖЕЛЕЗНАЯ
Фото: Прокуратура ЕАО

Фото: Прокуратура ЕАО

Прокуратура Облученского района добилась приведения в соответствие с санитарными нормами контейнерных площадок в городе Облучье и посёлке Хинганск. По результатам проверки выяснилось, что площадки на ряде улиц не имели необходимого покрытия, уклона для стока воды, навесов и ограждений, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Так, нарушения зафиксированы на площадках во дворах домов по улицам Денисова, Гаражная, 30 лет Победы и Кузнечная в Облучье, а также по улицам Калинина и 30 лет Победы в посёлке Хинганск. В целях устранения нарушений прокуратура внесла представление и подала исковое заявление в суд. Требования ведомства суд поддержал.

Сейчас решение суда исполнено: площадки обустроены согласно действующим требованиям, все выявленные недостатки устранены.

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