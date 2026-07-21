Хабаровские футболисты потерпели второе поражение подряд

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Встреча прошедшая в Волгограде, была вторым туром чемпионата. Команды к ней подошли без очков – от армейских 1-3, до 2-4 для хозяев площадки. И повторилась ситуация – «Ротор» видят среди претендентов на повышение в классе, и они стремились это доказать по ходу игры.

Первая половина встречи прошла под диктовку хозяев – множество опасных моментов, даже один мяч не засчитали. Но на тот момент, радость для хабаровчан еще сохранялась. Атаки «Ротора» удавалось сдерживать до пенальти в концовке, когда хозяева все-таки открыли счет - 1-0. Это и стало итогом встречи – Волгоград набирает первые очки, хабаровчане пока без них.

Завершение выездной серии будет в ночь с 25 на 26 июля по хабаровскому времени в Уфе против одноименного клуба.