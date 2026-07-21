Дмитрий Демешин поручил расселить 15 домов на улице Карла Маркса в Хабаровске

Фото: Таисия Субботина

Ещё около 120 семей в Хабаровске до конца года получат новое жилье. Губернатор Дмитрий Демешин по итогам субботнего объезда города принял решение расселить 15 аварийных домов на улице Карла Маркса, ранее включённых в программу переселения.

«Дома на улице Карла Маркса построены ещё в 50–60-х годах прошлого века. Каждая зима становится испытанием для жителей, а капитальный ремонт уже невозможен – жильё аварийное. Оставлять людей в таких условиях недопустимо», — подчеркнул глава региона.

Ранее в программу переселения был включён лишь один дом. Остальные 14 объектов предполагалось расселять через механизм комплексного развития территорий, однако практика показала, что на это могут уйти годы. В интересах людей губернатор принял решение незамедлительно включить все аварийные дома в краевую программу переселения. В этом году новые квартиры получат семьи из домов № 99, 97, 105, 160, 162, 163, 164, 175, 177, 179, 181, 185, 187, 193 и 199.

«Мы не просто переселим людей и снесём опасные аварийные здания, мы преобразим целый микрорайон. В рамках комплексного развития территорий здесь появятся новые современные дома, школа на 1100 мест и детский сад на 210 мест», — резюмировал Дмитрий Демешин.

Работа по расселению людей из аварийных квартир ведётся по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В Хабаровском крае действует новая шестилетняя программа: до 2030 года планируется расселить более 84 тыс. кв. м и переселить около 6 тыс. человек. На эти цели направлено почти 17 млрд рублей. Уже к концу этого года новые квартиры получат более 3 тыс. жителей региона.