В Хабаровском крае за сутки в ДТП пострадало 5 человек

Фото: Ольга Григорьева

За 20 июля 2026 года в Хабаровском крае зафиксировано 5 дорожно транспортных происшествий с пострадавшими — травмы получили 5 человек. В структуре аварий — столкновение, наезд на препятствие, падение пассажира и два съезда с дороги, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили в регионе 285 нарушений ПДД. Особое внимание уделено пресечению грубых нарушений: задержаны 16 водителей в состоянии опьянения (7 из них — в Хабаровске), 17 автомобилистов, не имевших или лишённых водительских прав. Также зафиксировано 21 нарушение по факту непропуска пешеходов (16 случаев — в краевом центре) и 11 нарушений со стороны пешеходов.

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