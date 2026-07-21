Хабаровчанка украла из дома знакомого специи, игрушку и кухонные ножи

Фото: Кирилл Старков

Суд в Хабаровске признал 20 летнюю жительницу Краснофлотского района виновной в совершении кражи с незаконным проникновением в жилище. Ущерб от действий злоумышленницы оценён примерно в 14 тысяч рублей, сообщает официальный канал "Полиция Хабаровска". Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Согласно материалам дела, в день преступления девушка распивала алкоголь в компании подруги, затем поссорилась в переписке со знакомым и на такси приехала к его дому. Хозяев квартиры не было — они находились у родственников, а дверь оказалась незапертой. Воспользовавшись этим, фигурантка проникла в дом, собрала в рюкзак понравившиеся вещи (включая специи, игрушку, ножи и парфюмерию) и перед уходом устроила беспорядок.

Заявление о краже поступило в полицию на следующее утро. Подозреваемую задержали сотрудники отдела №8 по горячим следам. В рамках расследования всё похищенное было возвращено владельцу; девушка признала вину. Суд назначил ей 1,5 года лишения свободы условно и установил такой же испытательный срок.

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