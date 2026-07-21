Комсомольчанин лишился 66 тысяч рублей при покупке «билетов» на стендап

Фото: Маргарита Сурина

В Комсомольске на Амуре 25 летний местный житель стал жертвой мошенников при попытке приобрести билеты на стендап концерт. По данным УМВД России по Хабаровскому краю, молодой человек познакомился в интернете с девушкой, которая спустя несколько дней общения предложила вместе сходить на мероприятие и прислала ссылку для покупки билета, сообщает полиция Хабаровского края. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

После перехода по ссылке мужчина ввёл данные банковской карты, где с неё списали 3 тысячи рублей, однако билет на электронную почту так и не поступил. Далее собеседница убедила потерпевшего обратиться в «техподдержку» ресурса, где с ним начал взаимодействовать лжеспециалист. Под предлогом устранения технического сбоя и возврата средств злоумышленники вынудили мужчину совершить ряд дополнительных переводов. В общей сложности потерпевший перечислил аферистам 66 тысяч рублей.

Осознав факт обмана, комсомольчанин обратился в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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