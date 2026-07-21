Четыре моста обновят в Хабаровском крае

Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Хабаровском крае ведётся масштабное обновление дорожной и мостовой инфраструктуры. В 2026 году в планах — ремонт четырёх мостов и более 140 км автодорог, включая 60 объектов регионального и местного значения, сообщает пресс служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Среди приоритетных объектов — мост через озеро Мылка в Комсомольске на Амуре, чья готовность составляет 70 %. Финансирование ремонта — почти 109 млн рублей. Специалисты уже выполнили окраску конструкций, демонтаж ограждений и другие подготовительные этапы; сейчас укрепляют конусы, затем займутся деформационными швами и асфальтовым покрытием. Параллельно на прилегающем участке трассы (384–393 км) ведутся дорожные работы стоимостью около 399 млн рублей — в том числе фрезерование старого покрытия и укладка новых слоёв дорожной одежды.

В Хабаровске с опережением графика реконструируют путепровод «65 летия Победы — проспект 60 летия Октября». Контракт оценивается более чем в 400 млн рублей; объект планируют сдать во второй половине 2027 года. К настоящему моменту укреплены опоры габионами, начата замена дорожного полотна, запланированы работы по водоотведению, тротуарам и ограждениям.

На севере края продолжаются работы на трассе «Селихино — Николаевск на Амуре»: ремонт моста через реку Понгдан близок к завершению, на очереди — переправы через реки Горную и Мачтовую. Также в июле стартовали работы на двух мостах дороги «Аян — Нелькан» (готовность — около 10 %), на которые выделено свыше 20 млн рублей.

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