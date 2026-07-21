Льготное жильё построят для жителей Хабаровского края

Фото: Вячеслав Реутов. Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается работа по наращиванию объёмов жилищного строительства и повышению обеспеченности граждан квадратными метрами. К 2030 году этот показатель должен достичь 33 кв. м на жителя региона — такую задачу поставил Президент России. Сейчас в крае приходится 27,1 кв. м на человека, сообщает пресс служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Для выполнения целевых показателей в крае используют широкий набор инструментов: проектное финансирование от банка ДОМ.РФ, льготные ипотечные программы, строительство арендного жилья, выпуск инфраструктурных облигаций и вовлечение в оборот неиспользуемого федерального имущества. В частности, по программе «Доступное арендное жильё в ДФО и АЗРФ» уже заселено 840 квартир: они сдаются с современной отделкой, мебелью и техникой, а ставка аренды заметно ниже рыночной благодаря субсидиям.

Важное направление — строительство социального жилья: в ближайшие три года должно возвести 36 одноэтажных домов в семи муниципалитетах края. Инвестиции в проект превышают 1 млрд рублей, срок реализации — до октября 2028 года. Первый дом появится в селе Найхин уже в текущем году. Объекты сдадут с ремонтом, мебелью и техникой — прежде всего жильё предназначено для участников программ «Земский доктор» и «Земский учитель».

Параллельно в регионе развивают комплексную застройку: примером служит «Дальневосточный квартал» в Хабаровске, где вместе с многоквартирными домами создают школы, детские сады и инженерную инфраструктуру. Отдельное внимание уделяют кадровому потенциалу отрасли — в школах края открыты профильные строительные классы, учащиеся разрабатывают реальные проекты, которые затем направляют на экспертизу.

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