В Хабаровском крае готовят стратегию развития до 2036 года

Фото: Пресс-служба министерства экономического развития Хабаровского края

Правительство Хабаровского края приступило к формированию новой стратегии социально экономического развития региона — до 2036 года и на перспективу до 2042 года. Цель документа — определить приоритеты, целевые показатели и механизмы достижения результатов, сообщает пресс служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Первое заседание рабочей группы провёл первый заместитель председателя правительства края Сергей Абрамов. Он отметил, что стратегия должна быть не декларацией, а рабочим планом, который будет последовательно воплощаться в деятельности органов власти. Важно сохранить преемственность с действующей стратегией (до 2030 года), не отменяя уже достигнутых результатов.

С момента утверждения текущей стратегии в 2018 году в крае существенно улучшились ключевые экономические показатели: инвестиции в основной капитал выросли почти в 3 раза к уровню 2017 года, промышленное производство — в 1,5 раза, ввод жилья — более чем в 2 раза. Рост обеспечили крупные инфраструктурные и промышленные проекты, в том числе развитие Восточного полигона и портовых узлов Ванино и Советской Гавани, строительство Тихоокеанской железной дороги и освоение Малмыжского месторождения.

Научно исследовательскую работу для новой стратегии ведёт ФАНУ «Востокгосплан». По оценке директора учреждения Михаила Кузнецова, генеральная цель документа — сформировать Хабаровский край как регион притяжения людей, капитала и технологий, ведущий многопрофильный центр роста Дальнего Востока. Опорными направлениями станут промышленность, транспорт, природные ресурсы, наука и образование. Наряду с традиционными отраслями (авиа и судостроение, нефтепереработка, металлургия) стратегия затронет новые технологические сегменты — робототехнику, микроэлектронику и автомобилестроение.

Экономические цели увязаны с повышением качества жизни: в документе сделают акцент на развитии человеческого капитала, создании современных рабочих мест и расширении возможностей для профессионального роста жителей всех районов края. Следующий этап — детальная проработка отраслей, социальной сферы и инвестиционных проектов. Итоговый документ планируют подготовить к октябрю 2026 года и вынести на общественное обсуждение с участием губернатора Дмитрия Демешина.

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