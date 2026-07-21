В селе Краснореченское Хабаровского края обновляют улицу Мостовую

Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжаются мероприятия по формированию комфортной и доступной городской среды. В селе Краснореченское стартовали работы на улице Мостовой — в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» здесь впервые появится тактильная плитка для людей с нарушениями зрения, сообщает пресс служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сейчас на участке ведут подготовительные и базовые работы: разбирают старые элементы обустройства, валят деревья, формируют основание, устанавливают бордюры и расширяют проезжую часть. Следующие этапы — устройство дорожной одежды, укладка водопропускных труб и нанесение асфальтобетонного покрытия. Завершить комплекс мероприятий намерены осенью. Общая стоимость работ на этом участке — почти 90 млн рублей.

Улица Мостовая — важная социальная артерия села: здесь находятся дом культуры, школа, детские сады и остановки автобусных маршрутов. В краевом минтрансе подчёркивают, что при планировании работ учитывают интересы всех категорий граждан, включая маломобильные группы населения.

Ещё один значимый дорожный проект — ремонт обхода посёлка Красная Речка — села Казакевичево. Объём финансирования — почти 200 млн рублей, существенную долю составляют федеральные средства. Ранее дорога к Казакевичево была включена в «Атлас 27» — перечень проблемных объектов региона, сформированный по инициативе губернатора Дмитрия Демешина.

Всего в текущем сезоне в крае по нацпроекту приведут в порядок более 140 км дорог, предусмотрев на них элементы доступной среды. Общий объём финансирования этих мероприятий — свыше 5 млрд рублей.

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