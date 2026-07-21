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НовостиОбщество21 июля 2026 8:45

Полиция в районе Лазо Хабаровского края нашла троих детей

Дети потерялись в лесу в Хабаровском крае
Валерия ЖЕЛЕЗНАЯ
Фото: Маргарита Сурина

Фото: Маргарита Сурина

Сотрудники полиции ОМВД России по району имени Лазо разыскали троих несовершеннолетних, которые во время сбора грибов потеряли ориентацию на местности. В составе группы — 14 летний подросток и двое 10 летних детей (его брат и сестра), сообщает полиция Хабаровского края. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Правоохранители начали поисковые действия сразу после поступления сигнала в дежурную часть. Ключевым элементом розыска стало поддержание непрерывной связи со старшим ребёнком: он смог передать сотрудникам полиции описание местности и указать на линию электропередач как на заметный ориентир.

Дальнейшее содействие оказали случайные прохожие: старший из ребят попросил у них помощи и передал номер телефона оперативного сотрудника. Граждане вывели детей к месту встречи с полицейскими.

Родители детей были своевременно проинформированы о ситуации. В отношении них приняты меры административного характера в связи с нарушением обязанностей по обеспечению безопасности несовершеннолетних.

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