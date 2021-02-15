Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске
Фото: Борис КОКУРИН
Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске
Фото: Борис КОКУРИН
Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске
Фото: Борис КОКУРИН
Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске
Фото: Борис КОКУРИН
Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске
Фото: Борис КОКУРИН
Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске
Фото: Борис КОКУРИН
Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске
Фото: Борис КОКУРИН
Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске
Фото: Борис КОКУРИН
Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске
Фото: Борис КОКУРИН
Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске
Фото: Борис КОКУРИН
Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске
Фото: Борис КОКУРИН
Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске
Фото: Борис КОКУРИН
Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске
Фото: Борис КОКУРИН
Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске
Фото: Борис КОКУРИН
Тренировка по инклюзивному хоккею прошла в Хабаровске
Фото: Борис КОКУРИН