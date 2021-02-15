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Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске

В Хабаровске федерация следж-хоккея провела тренировку для детей с ограниченными возможностями здоровья. Примерить на себя хоккейную форму пришли несколько десятков юных хабаровчан.
Борис КОКУРИН
Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске

Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске

Фото: Борис КОКУРИН

Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске

Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске

Фото: Борис КОКУРИН

Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске

Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске

Фото: Борис КОКУРИН

Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске

Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске

Фото: Борис КОКУРИН

Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске

Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске

Фото: Борис КОКУРИН

Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске

Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске

Фото: Борис КОКУРИН

Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске

Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске

Фото: Борис КОКУРИН

Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске

Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске

Фото: Борис КОКУРИН

Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске

Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске

Фото: Борис КОКУРИН

Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске

Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске

Фото: Борис КОКУРИН

Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске

Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске

Фото: Борис КОКУРИН

Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске

Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске

Фото: Борис КОКУРИН

Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске

Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске

Фото: Борис КОКУРИН

Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске

Тренировка по инклюзивному хоккею для детей прошла в Хабаровске

Фото: Борис КОКУРИН

Тренировка по инклюзивному хоккею прошла в Хабаровске

Тренировка по инклюзивному хоккею прошла в Хабаровске

Фото: Борис КОКУРИН