2020-10-28T06:11:18+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВМария ХАБАРОВА

Это Хабаровск! Развитие Железнодорожного района

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 28 октября на частоте 88.3

Это Хабаровск! Развитие Железнодорожного района

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В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» заместитель мэра Хабаровска, председатель комитета по управлению Железнодорожным районом Роман Яковлевич Брюханов. В большом интервью с Романом Яковлевичем обсудили перспективы и особенности развития Железнодорожного района краевой столицы, строительство и ремонт дорог, в том числе, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а так же принимали звонки неравнодушных радиослушателей и многое другое.

Роман Брюханов, заместитель мэра Хабаровска, председатель комитета по управлению Железнодорожным районом Фото: Сергей ПЯТКОВ

Роман Брюханов, заместитель мэра Хабаровска, председатель комитета по управлению Железнодорожным райономФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! Развитие Железнодорожного района.

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