28 Окт. 2020 2020-10-28T06:11:18+03:00

Это Хабаровск! Развитие Железнодорожного района 00:00 00:00

В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» заместитель мэра Хабаровска, председатель комитета по управлению Железнодорожным районом Роман Яковлевич Брюханов. В большом интервью с Романом Яковлевичем обсудили перспективы и особенности развития Железнодорожного района краевой столицы, строительство и ремонт дорог, в том числе, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а так же принимали звонки неравнодушных радиослушателей и многое другое.

Роман Брюханов, заместитель мэра Хабаровска, председатель комитета по управлению Железнодорожным райономФото: Сергей ПЯТКОВ