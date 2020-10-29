2020-10-29T06:06:41+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВМария ХАБАРОВА

Круглый стол: Образование.

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 29 октября на частоте 88.3 FM

Круглый стол: Образование.

00:00
00:00

Вопросы образования в формате круглого стола обсудили в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» с исполняющей обязанности первого заместителя Министра образования и науки Хабаровского края - Юлией Владимировной Зотовой и начальником Управления образования Администрации города Хабаровска - Татьяной Борисовной Матвиенковой. Радиослушатели буквально из первых уст узнали о строительстве новых учебных заведений на территории края, реконструкции уже существующих, кадрах, трудоустройство выпускников, а так же о том, что такое кванториумы и айти-кубы и цифровизация.

Юлия Зотова, исполняющая обязанности первого заместителя Министра образования и науки Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Юлия Зотова, исполняющая обязанности первого заместителя Министра образования и науки Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Татьяна Матвиенкова, начальник Управления образования Администрации города Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Татьяна Матвиенкова, начальник Управления образования Администрации города ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (29_10_2020).

Скачать передачу [mp3, 52.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Волонтеры раздали хабаровчанам семь тысяч масок
В Хабаровском крае подготовили резерв на случай ремонтов в сфере ЖКХ
В Хабаровске закончилось расследование дела об организации азартных игр
В Хабаровске стартовал оригинальный «НеЛЕКТОРИЙ»
Парламентарии в Хабаровском крае проверили качество благоустройства общественных территорий
Хабаровчане скидываются на памятник Геннадию Невельскому
Военные продезинфицировали остановки Хабаровска
В Хабаровске заканчивается ремонт дорог
Россельхозбанк и Союзмолоко будут совместно повышать эффективность молочной отрасли
Михаил Дегтярев поехал в Солнечный и Комсомольский районы и в Комсомольск-на-Амуре
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 29 октября 2020: лечится 181 пациент
Загранпаспорта в Хабаровском крае будут оформлять в «криптобиокабинах»
В Хабаровске превышен эпидпорог по ОРВИ
Женщина и ребенок пострадали в аварии на улице Клубной в Хабаровске
Обстановка в Хабаровске 29 октября 2020: отключения воды, дорожные работы, заболевеамость
На Хабаровский край обрушится очередная порция осадков
По телефону горячей линии по коронавирусу хабаровчане жалуются на поликлиники
В хабаровской мэрии озвучили расходы на дезинфекцию
Обстановка в Хабаровском крае 29 октября 2020: погода, радиационный фон, заболеваемость
На север Хабаровского края привезли передвижную выставку «Иннокентий Вениаминов - великий дальневосточник»