Круглый стол: Образование.
Прямой эфир 29 октября на частоте 88.3 FM
Круглый стол: Образование.
Вопросы образования в формате круглого стола обсудили в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» с исполняющей обязанности первого заместителя Министра образования и науки Хабаровского края - Юлией Владимировной Зотовой и начальником Управления образования Администрации города Хабаровска - Татьяной Борисовной Матвиенковой. Радиослушатели буквально из первых уст узнали о строительстве новых учебных заведений на территории края, реконструкции уже существующих, кадрах, трудоустройство выпускников, а так же о том, что такое кванториумы и айти-кубы и цифровизация.
Юлия Зотова, исполняющая обязанности первого заместителя Министра образования и науки Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ
Татьяна Матвиенкова, начальник Управления образования Администрации города ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ
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