2020-10-30T08:36:44+03:00
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Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Кто ходит в гости по утрам? Александр Флегонтов, Хабаровчата.

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 30 октября на частоте 88.3 FM

Кто ходит в гости по утрам Александр Флегонтов Хабаровчата

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«Кто ходит в гости по утрам» - пятничный проект радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в котором к Эдуарду Грищуку присоединяется каждый раз новый звездный соведущий. В этот раз их было даже трое! Первый час открывал известный хабаровский иллюзионист Александр Флегонтов. Вместе с ним поговорили с председателем молодежной палаты города Хабаровска Сергеем Грициком.

Сергей Грицик, председатель молодежной палаты города Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Сергей Грицик, председатель молодежной палаты города ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Во втором часе соведущими стали юные дарования, ученики школы радио «Хабаровчата» Даша Симакова и Алексей Шувалов.

«Хабаровчата», Даша Симакова и Алексей Шувалов Фото: Сергей ПЯТКОВ

«Хабаровчата», Даша Симакова и Алексей ШуваловФото: Сергей ПЯТКОВ

Ребята выяснили у нашего астролога Алевтины Скворцовой что сулят нам звезды, а психолог и бизнес тренер Ольга Палеха рассказала о тонкостях саморазвития и самовоспитания в подростковом возрасте.

Алевтина Скворцова, астролог Фото: Сергей ПЯТКОВ

Алевтина Скворцова, астрологФото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Палеха, психолог, бизнес тренер Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Палеха, психолог, бизнес тренерФото: Сергей ПЯТКОВ

Помимо этого мы разыграли между нашими радиослушателями пакет болельщика от наших друзей ФК «СКА Хабаровск».

Евгений, победитель розыгрыша «СКА Хабаровск» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Евгений, победитель розыгрыша «СКА Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Кто ходит в гости по утрам? (30_10_2020).

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