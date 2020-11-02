2 Нояб. 2020 2020-11-02T05:02:19+03:00

Это Хабаровск! Телекоммуникационное мошенничество 00:00 00:00

Технический прогресс не стоит на месте, будущее неистово наступает. Однако вместе с резким скачком технологий пришли и новые виды мошенничества. Теперь недобросовестные элементы занимаются отъёмом у населения непосильно нажитого не только в подворотнях и темных переулках, но и в цифровом пространстве. О современных схемах электронного грабежа и способах защиты от него в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал прокурор Центрального района города Хабаровска Антон Викторович Хомягин.

Антон Хомягин, прокурор Центрального района города ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ