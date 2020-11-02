2020-11-02T05:02:19+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВМария ХАБАРОВА

Это Хабаровск! Телекоммуникационное мошенничество

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 2 ноября на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск! Телекоммуникационное мошенничество

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Технический прогресс не стоит на месте, будущее неистово наступает. Однако вместе с резким скачком технологий пришли и новые виды мошенничества. Теперь недобросовестные элементы занимаются отъёмом у населения непосильно нажитого не только в подворотнях и темных переулках, но и в цифровом пространстве. О современных схемах электронного грабежа и способах защиты от него в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал прокурор Центрального района города Хабаровска Антон Викторович Хомягин.

Антон Хомягин, прокурор Центрального района города Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Антон Хомягин, прокурор Центрального района города ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск (02_11_2020).

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