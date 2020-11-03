2020-11-06T06:57:18+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВМария ХАБАРОВА

Это Хабаровск! День Народного Единства

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Прямой эфир 3 ноября на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск! (03_11_2020)

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В 2020-м в Хабаровске в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды на 2018 — 2024 годы» благоустраивают пять скверов: на улицах Сергеевской, Стрельникова, Мате Залки, в районе завода Серго Орджоникидзе и «Театральный сквер» в парке «Динамо». На эти цели из федерального бюджета выделено 75 миллионов рублей и около 700 тысяч рублей — из муниципальной казны. Подробнее об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал главный художник города Хабаровска Сергей Пеньков.

Сергей Пеньков, главный художник города Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Сергей Пеньков, главный художник города ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Государственные услуги населению во все больших и больших объемах переходят в онлайн. О том насколько это удобнее гражданам нам рассказала Татьяна Олеговна Калинова, заместитель начальника Центра предоставления государственных услуг и установления пенсий Пенсионного Фонда России в Хабаровском крае.

Татьяна Калинова, заместитель начальника Центра предоставления государственных услуг и установления пенсий Пенсионного Фонда России в Хабаровском крае Фото: Сергей ПЯТКОВ

Татьяна Калинова, заместитель начальника Центра предоставления государственных услуг и установления пенсий Пенсионного Фонда России в Хабаровском краеФото: Сергей ПЯТКОВ

Ежегодно в Хабаровске проходит фестиваль «Кухня без границ», в котором принимают участие предприятия общественного питания в сотрудничестве с общественными национальными объединениями. Цель фестиваля: популяризация обычаев гостеприимства народов мира, сохранение традиций приготовления национальных блюд, гармонизация межнациональных отношений между народами. У нас в гостях побывала автор идеи и организатор фестиваля «Кухня без границ» Татьяна Аршинова.

Татьяна Аршинова, автор идеи и организатор фестиваля «Кухня без границ» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Татьяна Аршинова, автор идеи и организатор фестиваля «Кухня без границ»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Вторая волна коронавируса вовсю бушует в Хабаровск, однако, к счастью, о тотальном закрытии «всего и вся» речи пока не идет. В связи с этим в преддверии Дня Народного Единства мы в очередной раз позвали в нашу студию ярчайших представителей культурной жизни краевой столицы - генерального директора музея имени Н.И. Гродекова Ивана Крюкова, директора Хабаровского Краевого музыкального театра Константина Зайнулина и руководителя танцевального проекта «Вверх ногами», хореографа Александру Ерину.

Иван Крюков - генеральный директор музея имени Н.И. Гродекова, Константин Зайнулин - директора Хабаровского Краевого музыкального театра и Александра Ерина - хореограф, руководитель танцевального проекта «Вверх ногами» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Иван Крюков - генеральный директор музея имени Н.И. Гродекова, Константин Зайнулин - директора Хабаровского Краевого музыкального театра и Александра Ерина - хореограф, руководитель танцевального проекта «Вверх ногами»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск (03_11_2020).

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