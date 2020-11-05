5 Нояб. 2020 2020-11-06T07:09:40+03:00

Это Хабаровск! Социальная ответственность бизнеса 00:00 00:00

С каждым годом Хабаровск преображается в лучшую стороны, производится ремонт домов и улиц облагораживаются общественные пространства, появляются арт объекты. Однако это не только заслуга властей. Бизнес тоже вносит немалую лепту в эти процессы. Именно это в прямом эфире ради «Комсомольская правда - Хабаровск» обсудили с Натальей Александровной Бакаевской, заместителем директора ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк».

Наталья Бакаевская, заместитель директора ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк»Фото: Сергей ПЯТКОВ