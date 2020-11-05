2020-11-06T07:09:40+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВМария ХАБАРОВА

Это Хабаровск! Социальная ответственность бизнеса

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 5 ноября на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск! Социальная ответственность бизнеса

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С каждым годом Хабаровск преображается в лучшую стороны, производится ремонт домов и улиц облагораживаются общественные пространства, появляются арт объекты. Однако это не только заслуга властей. Бизнес тоже вносит немалую лепту в эти процессы. Именно это в прямом эфире ради «Комсомольская правда - Хабаровск» обсудили с Натальей Александровной Бакаевской, заместителем директора ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк».

Наталья Бакаевская, заместитель директора ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Наталья Бакаевская, заместитель директора ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск (05_11_2020).

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