2020-11-10T03:56:49+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВМария ХАБАРОВА

Это Хабаровск! Всемирный день молодежи

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 10 ноября на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск! Всемирный день молодежи

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10 ноября отмечается Всемирный день молодежи (World Youth Day, WYD), который установлен в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) (World Federation of Democratic Youth, WFDY). Это событие произошло на проходившей 29 октября — 10 ноября 1945 года в Лондоне Всемирной конференции молодежи. Эта историческая конференция была созвана по инициативе Всемирного совета молодежи, который был создан во время Второй мировой войны для борьбы с фашизмом. Впервые на конференцию собрались представители международного молодежного движения, которое объединяло более 30 миллионов молодых людей разных политических идеологий и религий, молодежь более 63 национальностей.

О том как будет отмечаться этот день в Хабаровском крае и какие вопросы сейчас волнуют молодежь региона в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал председатель Молодежной общественной палаты при Законодательной думе Хабаровского Края - Вениамин Стельмах.

Вениамин Стельмах, председатель Молодежной общественной палаты при Законодательной думе Хабаровского Края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Вениамин Стельмах, председатель Молодежной общественной палаты при Законодательной думе Хабаровского КраяФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (10_11_2020).

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