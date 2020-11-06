Кто ходит в гости по утрам? Права несовершеннолетних
Прямой эфир 6 ноября на частоте 88.3 FM
Кто ходит в гости по утрам? Права несовершеннолетних
20 ноября 1959 года была принята первая Декларация прав ребенка, которая провозглашала равные права детей в области образования, воспитания, духовного и физического развития, социального обеспечения независимо от национальности, цвета кожи, имущественного положения, общественного происхождения и т. п. О том, какие мероприятия планируется провести в эту дату в Хабаровске нам рассказала уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.
Виктория Трегубенко, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском краеФото: Сергей ПЯТКОВ
Кто ходит в гости по утрам? (06_11_2020).