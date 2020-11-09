Это Хабаровск! Выпил - за руль не садись!
Прямой эфир 9 ноября на частоте 88.3 FM
Это Хабаровск! Выпил - за руль не садись!
Несмотря на практически регулярное ужесточение мер ответственности за вождение транспортного средства в состояниях алкогольного и наркотического опьянения проблема эта в нашем городе в частности и в стране в целом не теряет своей актуальности. О том какие меры принимаются для снижения неприятной статистики и что ждет как однажды попавшихся по глупости, так и злостных рецидивистов на рассказала Анна Колесникова, старший помощник прокурора Индустриального района города Хабаровска.
Анна Колесникова, старший помощник прокурора Индустриального района города ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск! (09_11_2020).