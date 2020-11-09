9 Нояб. 2020 2020-11-09T09:21:09+03:00

Это Хабаровск! Выпил - за руль не садись! 00:00 00:00

Несмотря на практически регулярное ужесточение мер ответственности за вождение транспортного средства в состояниях алкогольного и наркотического опьянения проблема эта в нашем городе в частности и в стране в целом не теряет своей актуальности. О том какие меры принимаются для снижения неприятной статистики и что ждет как однажды попавшихся по глупости, так и злостных рецидивистов на рассказала Анна Колесникова, старший помощник прокурора Индустриального района города Хабаровска.

Анна Колесникова, старший помощник прокурора Индустриального района города ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ