2020-11-09T09:21:09+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВМария ХАБАРОВА

Это Хабаровск! Выпил - за руль не садись!

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 9 ноября на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск! Выпил - за руль не садись!

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Несмотря на практически регулярное ужесточение мер ответственности за вождение транспортного средства в состояниях алкогольного и наркотического опьянения проблема эта в нашем городе в частности и в стране в целом не теряет своей актуальности. О том какие меры принимаются для снижения неприятной статистики и что ждет как однажды попавшихся по глупости, так и злостных рецидивистов на рассказала Анна Колесникова, старший помощник прокурора Индустриального района города Хабаровска.

Анна Колесникова, старший помощник прокурора Индустриального района города Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Анна Колесникова, старший помощник прокурора Индустриального района города ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (09_11_2020).

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