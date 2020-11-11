Мой бизнес. Единый государственный реестр недвижимости
Прямой эфир 11 ноября на частоте 88.3 FM
Мой бизнес. Единый государственный реестр недвижимости
Росреестр завершил масштабную работу по переходу всех субъектов России на федеральную государственную информационную систему Единый государственный реестр недвижимости (ФГИС ЕГРН). Система, суть которой в объединении баз данных об объектах недвижимости на всей территории РФ, в Хабаровском крае внедрена почти три года назад. Она объединила данные государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав (ЕГРП).
О всех преимуществах нового подхода в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в формате круглого стола рассказали и. о. руководителя Росреестра по Хабаровскому краю - Валерий Константинович Горшенёв, директор ООО «Центр юридической защиты предпринимателя» - Елена Анатольевна Кедя и генеральный директор ООО «Максимум» - Ирина Михайловна Беляева.
Ирина Беляева, генеральный директор ООО «Максимум»Фото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск! (11_11_2020).