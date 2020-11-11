2020-11-11T05:55:55+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВМария ХАБАРОВА

Мой бизнес. Единый государственный реестр недвижимости

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 11 ноября на частоте 88.3 FM

Мой бизнес. Единый государственный реестр недвижимости

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Росреестр завершил масштабную работу по переходу всех субъектов России на федеральную государственную информационную систему Единый государственный реестр недвижимости (ФГИС ЕГРН). Система, суть которой в объединении баз данных об объектах недвижимости на всей территории РФ, в Хабаровском крае внедрена почти три года назад. Она объединила данные государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав (ЕГРП).

О всех преимуществах нового подхода в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в формате круглого стола рассказали и. о. руководителя Росреестра по Хабаровскому краю - Валерий Константинович Горшенёв, директор ООО «Центр юридической защиты предпринимателя» - Елена Анатольевна Кедя и генеральный директор ООО «Максимум» - Ирина Михайловна Беляева.

Ирина Беляева, генеральный директор ООО «Максимум» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ирина Беляева, генеральный директор ООО «Максимум»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (11_11_2020).

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