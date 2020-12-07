7 Дек. 2020 2020-12-07T05:39:05+03:00

Это Хабаровск! Район имени Лазо и IT отрасль 00:00 00:00

Радио «Комсомольская Правда»Это - Хабаровск!Интересное

Юлия ТЕРЕНТЬЕВАЮлияТЕРЕНТЬЕВА

Сергей ПЯТКОВСергейПЯТКОВ

Юлия ТЕРЕНТЬЕВА, Сергей ПЯТКОВ

Социально-экономическое развитие р-на им. Лазо и его перспективы обсудили с Игорем Анатольевичем Кузьминым - исполнительным директором ООО «Пасифик Майнинг».

Игорь Кузьмин, исполнительный директор ООО «Пасифик Майнинг»Фото: Сергей ПЯТКОВ

О том что такое коррупция и как с ней бороться в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказала Татьяна Владимировна Николаева - помощник прокурора центрального района.

Татьяна Николаева, помощник прокурора центрального районаФото: Сергей ПЯТКОВ

О развитии IT индустрии в Хабаровске рассказал Ярослав Радинский - генеральный директор интеренет-агентства «Раса».

Ярослав Радинский, генеральный директор интеренет-агентства «Раса»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (07_12_2020).

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