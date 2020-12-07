Это Хабаровск! Район имени Лазо и IT отрасль
Прямой эфир 7 декабря на частоте 88.3 FM
Это Хабаровск! Район имени Лазо и IT отрасль
Радио «Комсомольская Правда»Это - Хабаровск!Интересное
Юлия ТЕРЕНТЬЕВАЮлияТЕРЕНТЬЕВА
Сергей ПЯТКОВСергейПЯТКОВ
Юлия ТЕРЕНТЬЕВА, Сергей ПЯТКОВ
Социально-экономическое развитие р-на им. Лазо и его перспективы обсудили с Игорем Анатольевичем Кузьминым - исполнительным директором ООО «Пасифик Майнинг».
Игорь Кузьмин, исполнительный директор ООО «Пасифик Майнинг»Фото: Сергей ПЯТКОВ
О том что такое коррупция и как с ней бороться в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказала Татьяна Владимировна Николаева - помощник прокурора центрального района.
Татьяна Николаева, помощник прокурора центрального районаФото: Сергей ПЯТКОВ
О развитии IT индустрии в Хабаровске рассказал Ярослав Радинский - генеральный директор интеренет-агентства «Раса».
Ярослав Радинский, генеральный директор интеренет-агентства «Раса»Фото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск! (07_12_2020).
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