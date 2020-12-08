2020-12-08T04:34:22+03:00
Это - Хабаровск!
Юлия ТЕРЕНТЬЕВАСергей ПЯТКОВМария ХАБАРОВА

Это Хабаровск! Газ, Материнский капитал и психосоматика

Прямой эфир 8 декабря на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск! Газ, Материнский капитал и психосоматика

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Радио «Комсомольская Правда»Это - Хабаровск!Интересное

Юлия ТЕРЕНТЬЕВАЮлияТЕРЕНТЬЕВА

Сергей ПЯТКОВСергейПЯТКОВ

Мария ХАБАРОВАМарияХАБАРОВАВедущая

Юлия ТЕРЕНТЬЕВА, Сергей ПЯТКОВ, Мария ХАБАРОВА

В Хабаровском крае насчитывается более 4 тысяч газифицированных домов. Согласно требованиям правил безопасности, сотрудники обслуживающей газовое оборудование организации обязаны выполнять регулярную проверку состояния подачи и эксплуатации газа в домах потребителей. О том почему очень важно предоставлять специалистам своевременный доступ к своим плитам в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал начальник Межрайонного отдела Государственного жилищного надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края - Олег Валерьевич Кустов.

Олег Кустов, начальник Межрайонного отдела Государственного жилищного надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Олег Кустов, начальник Межрайонного отдела Государственного жилищного надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Кто имеет право получить материнский(семейный) капитал, как оформить на него сертификат и какие суммы выплат, нам объяснила Татьяна Олеговна - Калинова заместитель начальника Центра предоставления государственных услуг и установления пенсий ПФР № 1.

Татьяна Калинова, заместитель начальника Центра предоставления государственных услуг и установления пенсий ПФР № 1 Фото: Сергей ПЯТКОВ

Татьяна Калинова, заместитель начальника Центра предоставления государственных услуг и установления пенсий ПФР № 1Фото: Сергей ПЯТКОВ

О том, что такое психосоматика, какие реальные угрозы она в себе несет и какие мифы ходят вокруг этого явления нам рассказала психотерапевт, врач высшей категории, кандидат социологических наук, член профессиональной психотерапевтической лиги - Ксения Лукина.

Ксения Лукина, психотерапевт, врач высшей категории, кандидат социологических наук, член профессиональной психотерапевтической лиги Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ксения Лукина, психотерапевт, врач высшей категории, кандидат социологических наук, член профессиональной психотерапевтической лигиФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (08_12_2020).

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