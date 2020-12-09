Мой Бизнес. Открыть свое дело? - Легко!
Прямой эфир 9 декабря на частоте 88.3 FM
Мой Бизнес. Открыть свое дело? - Легко!
Радио «Комсомольская Правда»Это - Хабаровск!Интересное
Юлия ТЕРЕНТЬЕВАЮлияТЕРЕНТЬЕВА
Сергей ПЯТКОВСергейПЯТКОВ
Мария ХАБАРОВАМарияХАБАРОВАВедущая
Юлия ТЕРЕНТЬЕВА, Сергей ПЯТКОВ, Мария ХАБАРОВА
Какие плюсы есть у предпринимателей при дистанционной регистрации бизнеса, каким образом совершенствуется процедура государственной регистрации при создании бизнеса и какие сервисы налоговой и «Сбербанка» помогут будущим предпринимателям. На эти и другие темы мы поговорили с Тамарой Владимировной Белис - начальником управления продаж малому бизнесу Головного отделения по Хабаровскому краю Дальневосточного банка ПАО Сбербанк и Ириной Сергеевной Мишиной - начальником отдела регистрации и учета налогоплательщиков Управления Федеральной налоговой службы по Хабровскому краю. О том насколько легко, а главное выгодно открыть свое дело в настоящее время - обсудили в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск».
Это Хабаровск! (09_12_2020).
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