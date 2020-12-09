9 Дек. 2020 2020-12-09T05:36:34+03:00

Мой Бизнес. Открыть свое дело? - Легко! 00:00 00:00

Радио «Комсомольская Правда»Это - Хабаровск!Интересное

Юлия ТЕРЕНТЬЕВАЮлияТЕРЕНТЬЕВА

Сергей ПЯТКОВСергейПЯТКОВ

Мария ХАБАРОВАМарияХАБАРОВАВедущая

Юлия ТЕРЕНТЬЕВА, Сергей ПЯТКОВ, Мария ХАБАРОВА

Какие плюсы есть у предпринимателей при дистанционной регистрации бизнеса, каким образом совершенствуется процедура государственной регистрации при создании бизнеса и какие сервисы налоговой и «Сбербанка» помогут будущим предпринимателям. На эти и другие темы мы поговорили с Тамарой Владимировной Белис - начальником управления продаж малому бизнесу Головного отделения по Хабаровскому краю Дальневосточного банка ПАО Сбербанк и Ириной Сергеевной Мишиной - начальником отдела регистрации и учета налогоплательщиков Управления Федеральной налоговой службы по Хабровскому краю. О том насколько легко, а главное выгодно открыть свое дело в настоящее время - обсудили в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск».

Это Хабаровск! (09_12_2020).

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