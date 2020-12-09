Это Хабаровск! Осенний призыв и проявление коррупции в селах
Прямой эфир 9 декабря на частоте 88.3 FM
Это Хабаровск! Осенний призыв и проявление коррупции в селах
Радио «Комсомольская Правда»Это - Хабаровск!Интересное
Юлия ТЕРЕНТЬЕВАЮлияТЕРЕНТЬЕВА
Сергей ПЯТКОВСергейПЯТКОВ
Мария ХАБАРОВАМарияХАБАРОВАВедущая
Юлия ТЕРЕНТЬЕВА, Сергей ПЯТКОВ, Мария ХАБАРОВА
О ходе осенней призывной кампании 2020 года и патриотическом воспитании молодёжи города Хабаровска в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказали Мария Викторовна Матаева - заместитель мэра Хабаровска, председатель Комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом и Семён Викторович Панюшкин - заведующий сектором социально-экономического развития Управления по делам молодёжи и социальным вопросам администрации города Хабаровска.
Мария Матаева, заместитель мэра Хабаровска, председатель Комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным райономФото: Сергей ПЯТКОВ
Семён Панюшкин, заведующий сектором социально-экономического развития Управления по делам молодёжи и социальным вопросам администрации города ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ
О случаях коррупции в селах Хабаровского края и мерах противодействия им нам рассказал Анатолий Алексеевич Григоренко - исполняющий обязанности первого заместителя прокурора Хабаровского района.
Анатолий Григоренко, исполняющий обязанности первого заместителя прокурора Хабаровского районаФото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск! (09_12_2020).
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