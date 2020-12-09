9 Дек. 2020 2020-12-09T05:22:05+03:00

Это Хабаровск! Осенний призыв и проявление коррупции в селах 00:00 00:00

Радио «Комсомольская Правда»Это - Хабаровск!Интересное

Юлия ТЕРЕНТЬЕВАЮлияТЕРЕНТЬЕВА

Сергей ПЯТКОВСергейПЯТКОВ

Мария ХАБАРОВАМарияХАБАРОВАВедущая

Юлия ТЕРЕНТЬЕВА, Сергей ПЯТКОВ, Мария ХАБАРОВА

О ходе осенней призывной кампании 2020 года и патриотическом воспитании молодёжи города Хабаровска в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказали Мария Викторовна Матаева - заместитель мэра Хабаровска, председатель Комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом и Семён Викторович Панюшкин - заведующий сектором социально-экономического развития Управления по делам молодёжи и социальным вопросам администрации города Хабаровска.

Мария Матаева, заместитель мэра Хабаровска, председатель Комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным райономФото: Сергей ПЯТКОВ

Семён Панюшкин, заведующий сектором социально-экономического развития Управления по делам молодёжи и социальным вопросам администрации города ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

О случаях коррупции в селах Хабаровского края и мерах противодействия им нам рассказал Анатолий Алексеевич Григоренко - исполняющий обязанности первого заместителя прокурора Хабаровского района.

Анатолий Григоренко, исполняющий обязанности первого заместителя прокурора Хабаровского районаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (09_12_2020).

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