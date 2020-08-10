2020-08-10T09:57:20+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (10 августа 2020)

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 10 августа на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск (10 августа 2020)

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В единый день голосования 13 сентября 2020 года на территории Хабаровского края состоится 30 избирательных кампаний. 7 августа 2020 года завершился установленный законом период для регистрации кандидатов. Все подробности об этом и не только рассказал в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» председатель Избирательной комиссии Хабаровского края, Геннадий Константинович Накушнов.

Геннадий Накушнов, председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Геннадий Накушнов, председатель Избирательной комиссии Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Традиционный ежегодный конкурс для креативных хабаровчанок «Леди Лето» пройдет в Хабаровске в онлайн режиме. Об особенностях мероприятия в 2020 рассказала главный специалист Управления культуры Администрации города Хабаровска, Евгения Чернякова.

Евгения Чернякова, главный специалист Управления культуры Администрации города Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Евгения Чернякова, главный специалист Управления культуры Администрации города ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск продолжает продолжает митинговать. Уже месяц жители выходят с протестами на улицы краевой столицы. Какие еще причины, помимо ареста Сергея Фургала, подталкивают их на это пытались разобраться с политконсультантом, блогером, Александром Головко.

Александр Головко, политконсультантом, блогером Фото: Сергей ПЯТКОВ

Александр Головко, политконсультантом, блогеромФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск (10 августа 2020).

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