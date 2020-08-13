2020-08-13T06:59:41+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Снова в школу

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 12 августа на частоте 88.3 FM

Снова в школу (13_08_2020)

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В минувшем учебном году у города есть повод для гордости: 15 стобалльников и 3 двухсотбалльника, причем Егор Егоров, которого мы приглашали в студию радиокп после пересмотра решения остановился всего в 1 шаге от 300 бальной шкалы знаний. И это в непростых условиях связанных с распространением КОВИД-19 Как будет начинаться новый учебный год, сколько хабаровских учебных заведений имеют «Паспорта готовности» и многое другое узнали у начальника отдела образования администрации Хабаровска, Татьяны Борисовны Матвиенковой.

Татьяна Матвиенкова, начальник отдела образования администрации Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Татьяна Матвиенкова, начальник отдела образования администрации ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (12_08_2020).

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