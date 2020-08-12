2020-08-13T07:37:14+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Культуру в массы

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Прямой эфир 12 августа на частоте 88.3 FM

Культуру в массы (12_08_2020)

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Ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19, потихоньку отменятся в Хабаровске. Заведения общепита уже распахнули свои двери перед хабаровчанами и гостями краевой столицы. Однако «не хлебом единым». Театры, музеи, выставочные и концертные залы все еще закрыты для посещения. Как будет складываться культурная жизнь города и какие перспективы ее ожидают в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказала заместитель ИО министра культуры Хабаровского края Ирина Купченко.

Ирина Купченко, заместитель ИО министра культуры Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ирина Купченко, заместитель ИО министра культуры Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (12_08_2020).

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