Культуру в массы
Прямой эфир 12 августа на частоте 88.3 FM
Культуру в массы (12_08_2020)
Ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19, потихоньку отменятся в Хабаровске. Заведения общепита уже распахнули свои двери перед хабаровчанами и гостями краевой столицы. Однако «не хлебом единым». Театры, музеи, выставочные и концертные залы все еще закрыты для посещения. Как будет складываться культурная жизнь города и какие перспективы ее ожидают в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказала заместитель ИО министра культуры Хабаровского края Ирина Купченко.
Ирина Купченко, заместитель ИО министра культуры Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск! (12_08_2020).