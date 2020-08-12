12 Авг. 2020 2020-08-13T07:37:14+03:00

Культуру в массы (12_08_2020) 00:00 00:00

Ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19, потихоньку отменятся в Хабаровске. Заведения общепита уже распахнули свои двери перед хабаровчанами и гостями краевой столицы. Однако «не хлебом единым». Театры, музеи, выставочные и концертные залы все еще закрыты для посещения. Как будет складываться культурная жизнь города и какие перспективы ее ожидают в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказала заместитель ИО министра культуры Хабаровского края Ирина Купченко.

Ирина Купченко, заместитель ИО министра культуры Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ