2020-08-13T08:14:09+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск (13_08_2020)

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 13 августа на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск! (13_08_2020)

00:00
00:00

Ситуация с расселением жителей разрушенного дома по улице Зои Космодемьняской в Хабаровске получила свое продолжение в виде, недопонимания, фейков и слухов, особенно на фоне ареста Экс-Губернатора. Понять, что же происходит на самом деле помогла начальник управления жилищного фонда и приватизации жилья Светлана Николаевна Верещагина.

Светлана Верещагина, начальник управления жилищного фонда и приватизации жилья Фото: Сергей ПЯТКОВ

Светлана Верещагина, начальник управления жилищного фонда и приватизации жильяФото: Сергей ПЯТКОВ

Общественная палата обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на территории Хабаровского края, и некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп, осуществляющих деятельность на территории Хабаровского края, с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Хабаровского края, органами местного самоуправления, находящимися на территории Хабаровского края в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной политики в целях осуществления общественного контроля за деятельностью указанных органов. Обо всех особенностях работы этого органа в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал заместитель председателя Общественной палаты Хабаровского края, член Общественной палаты Российской Федерации, Андрей Белоглазов.

Андрей Белоглазов, заместитель председателя Общественной палаты Хабаровского края, член Общественной палаты Российской Федерации Фото: Сергей ПЯТКОВ

Андрей Белоглазов, заместитель председателя Общественной палаты Хабаровского края, член Общественной палаты Российской ФедерацииФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (13_08_2020).

Скачать передачу [mp3, 105.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Приамурский таможенный пост Хабаровской таможни прекратит свою деятельность
На проспекте в Хабаровске пробка из-за аварии
В Хабаровском крае оператор связи атаковал пенсионерку сообщениями о несуществующей задолженности
Житель Комсомольска подобрал чужой телефон и обчистил счет
В Хабаровском крае реконструировали почти 50 парков и площадей
В Биробиджане 14-15 августа ожидаются ливни
Нервное поведение выдало хранителя наркотиков в ЕАО
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 13 августа 2020 года: лечатся 134
Хабаровскую школу в «Волочаевском городке» сделали на 70 процентов
Из Биробиджана в Хабаровск экстренно эвакуировали двухлетнего ребенка
Сбербанк запускает «Осеннюю акцию» с отложенным снижением ставки
У полпреда по ДФО Юрия Трутнева положительный тест на коронавирус
В Биробиджане уровень реки Бира немного увеличился
В Хабаровске и Комсомольске заработают круглогодичные ярмарки