Музыкальный Четверг (13_08_2020)
Прямой эфир 13 августа на частоте 88.3 FM
Музыкальный Четверг (13_08_2020)
Сегодня в «Музыкальном Четверге» в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» побывали заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии Александр Веретенников и потрясающий ансамбль «Глория». Как это было? Слушайте в нашем подкасте.
Александр Веретенников, заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонииФото: Сергей ПЯТКОВ
Юлия Николаева, скрипкаФото: Сергей ПЯТКОВ
Юлия Данилова, фортепьяноФото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск! (13_08_2020).