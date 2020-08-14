14 Авг. 2020 2020-08-14T07:59:25+03:00

Кто ходит в гости по утрам (14_08_2020) 00:00 00:00

Каждую пятницу в утреннем эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» выходит новое утреннее шоу «Кто ходит в гости по утрам?» в рамках которого к Эдуарду Грищуку присоединяется каждый раз новый «звездный» соведущий. В этот раз в студии мы встречали ведущего Мастера сцены, актера и режиссера Хабаровского краевого театра драмы и комедии, Виктора Асецкого. В этот раз в студии было по настоящему много разных гостей и поднималось огромное количество различных интересных тем.

О ситуации на хабаровском рынке недвижимости рассказал директор агентства недвижимости «ДомКом», Олег Петрович Сорокин.

Олег Сорокин, директор агентства недвижимости «ДомКом»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Про фитнес для беременных женщин и молодых мам нам поведали представители «Ассоциации спортивных мам» Дарья Чудова и Валерия Комаровская.

Дарья Чудова и Валерия Комаровская, представители «Ассоциации спортивных мам»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Уже в который раз в нашей студии побывал бизнесмен и общественный деятель Али Мамедов.

Али Мамедов, бизнесмен и общественный деятельФото: Сергей ПЯТКОВ

9 августа в Хабаровске открылись после ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, заведения общепита. Насколько тяжелыми были последние несколько месяцев и какие перспективы на будущее нам рассказали президент Хабаровской Барменской Ассоциации Вадим Мурашкин и основатель Московского дома Бармена Анатолий Павлов.

Вадим Мурашкин, президент Хабаровской Барменской Ассоциации и Анатолий Павлов, основатель Московского дома барменаФото: Сергей ПЯТКОВ