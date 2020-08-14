2020-08-14T07:59:25+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Кто ходит в гости по утрам? (14_08_2020)

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 14 августа на частоте 88.3 FM

Кто ходит в гости по утрам (14_08_2020)

00:00
00:00

Каждую пятницу в утреннем эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» выходит новое утреннее шоу «Кто ходит в гости по утрам?» в рамках которого к Эдуарду Грищуку присоединяется каждый раз новый «звездный» соведущий. В этот раз в студии мы встречали ведущего Мастера сцены, актера и режиссера Хабаровского краевого театра драмы и комедии, Виктора Асецкого. В этот раз в студии было по настоящему много разных гостей и поднималось огромное количество различных интересных тем.

О ситуации на хабаровском рынке недвижимости рассказал директор агентства недвижимости «ДомКом», Олег Петрович Сорокин.

Олег Сорокин, директор агентства недвижимости «ДомКом» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Олег Сорокин, директор агентства недвижимости «ДомКом»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Про фитнес для беременных женщин и молодых мам нам поведали представители «Ассоциации спортивных мам» Дарья Чудова и Валерия Комаровская.

Дарья Чудова и Валерия Комаровская, представители «Ассоциации спортивных мам» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Дарья Чудова и Валерия Комаровская, представители «Ассоциации спортивных мам»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Уже в который раз в нашей студии побывал бизнесмен и общественный деятель Али Мамедов.

Али Мамедов, бизнесмен и общественный деятель Фото: Сергей ПЯТКОВ

Али Мамедов, бизнесмен и общественный деятельФото: Сергей ПЯТКОВ

9 августа в Хабаровске открылись после ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, заведения общепита. Насколько тяжелыми были последние несколько месяцев и какие перспективы на будущее нам рассказали президент Хабаровской Барменской Ассоциации Вадим Мурашкин и основатель Московского дома Бармена Анатолий Павлов.

Вадим Мурашкин, президент Хабаровской Барменской Ассоциации и Анатолий Павлов, основатель Московского дома бармена Фото: Сергей ПЯТКОВ

Вадим Мурашкин, президент Хабаровской Барменской Ассоциации и Анатолий Павлов, основатель Московского дома барменаФото: Сергей ПЯТКОВ

Кто ходит в гости по утрам? (14_08_2020).

Скачать передачу [mp3, 105.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Комсомольске обокрали спящего в машине водителя
Хабаровские школьники рассказали о планах на яхту «Виктория»
В Хабаровском крае пройдет национальный фестиваль «25 кадр»
В Хабаровском крае выявили новый очаг африканской чумы свиней
В Еврейской автономии сдали одну новую детскую площадку
Два жителя Хабаровского края лишись денег через телефоны
На льготные авиатарифы в Хабаровском крае дополнительно выделили деньги
На трассе Хабаровск-Находка в аварии пострадали два человека
Уборщица под видом соцработника ограбила пенсионерку в ЕАО
За неправильное банкротство оштрафовали экс-директора в Хабаровске
В Хабаровске пешехода сбил трамвай
Врио губернатора Хабаровского края заметил высокие цены на рыбу
Семья врио губернатора края прилетела в Хабаровск
Школьный автогородок открыли на севере Хабаровского края
Жители Хабаровского края претендуют на премию «Гордость нации»