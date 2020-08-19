2020-08-19T09:28:04+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

Это Хабаровск! (19_08_2020)

What’s App: +79622233883What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 19 августа на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск! (19_08_2020)

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Форматы поддержки бизнеса в условиях пандемии и взаимодействия с общественностью представил Хабаровск на суд экспертов. Администрация города направила две практики на платформе «Смартека» АНО «АСИ», которая призвана собрать наиболее удачные проекты социально-экономического развития территорий. Именно об это в прямом эфире радио «Комсрмольская правда - Хабаровск» рассказала заместитель начальника Управления экономического развития администрации Хабаровска Елена Викторовна Гаврина.

Елена Гаврина, заместитель начальника Управления экономического развития администрации Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Елена Гаврина, заместитель начальника Управления экономического развития администрации ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Накануне игроки хабаровского «СКА Нефтянника» впервые за долгое время вышли на лед арены «Ерофей». Какие планы у команды на ближайшее время и что ее ждет в долгосрочной перспективе рассказали главный тренер «СКА Нефтяник» Михаил Свешников и спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Борис Кокурин.

Михаил Свешников, главный тренер «СКА Нефтяник» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Михаил Свешников, главный тренер «СКА Нефтяник»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Борис Кокурин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Борис Кокурин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды»Фото: Сергей ПЯТКОВ

19 августа отмечается международный день фотографии. Инициатором учреждения события стал Корске Ара – фотограф из Австралии. В 2009 году он предложил отмечать годовщину признания дагеротипии – первого способа фотографирования. Как живется профессиональному фотографу в мире, где у каждого «фотоаппарат» буквально в кармане? Об этом и не только нам рассказал, без преувеличения, самый известный фотограф Хабаровска Урал Гареев.

Урал Гареев, фотограф Фото: Сергей ПЯТКОВ

Урал Гареев, фотографФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (19_08_2020).

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