Круглый стол: поддержка семей с детьми, нацпроект «Демография»

19 Авг. 2020 2020-08-19T09:49:02+03:00

Круглый стол по нацпроекту Демография (19_08_2020) 00:00 00:00

Третий год в России реализуется один их ключевых национальных проектов - «Демография». Большая часть его бюджета идет на поддержку семей при рождении детей, выплату им материнского семейного капитала и множества других пособий. Средства выделяются из федерального и регионального бюджетов.

Какие меры государственной социальной поддержки предоставляются семьям Хабаровского края? Какую материальную помощь в воспитании детей они могут получить? Об этом и не только рассказали заместитель управляющего Отделением Пенсионногго Фонда России по Хабаровскому Краю и ЕАО, Ирина Александровна Глазырина и исполняющая обязанности заместителя министра - начальника Управления социальной поддержки населения Хабаровского края Ирина Николаевна Рощина.

Ирина Глазырина, заместитель Управляющего отделением ПФР по Хабаровского края и ЕАОФото: Сергей ПЯТКОВ

Ирина Рощина, исполняющая обязанности заместителя министра - начальника Управления социальной поддержки населения Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ