2020-08-19T09:49:02+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

Круглый стол: поддержка семей с детьми, нацпроект «Демография»

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Круглый стол по нацпроекту Демография (19_08_2020)

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Третий год в России реализуется один их ключевых национальных проектов - «Демография». Большая часть его бюджета идет на поддержку семей при рождении детей, выплату им материнского семейного капитала и множества других пособий. Средства выделяются из федерального и регионального бюджетов.

Какие меры государственной социальной поддержки предоставляются семьям Хабаровского края? Какую материальную помощь в воспитании детей они могут получить? Об этом и не только рассказали заместитель управляющего Отделением Пенсионногго Фонда России по Хабаровскому Краю и ЕАО, Ирина Александровна Глазырина и исполняющая обязанности заместителя министра - начальника Управления социальной поддержки населения Хабаровского края Ирина Николаевна Рощина.

Ирина Глазырина, заместитель Управляющего отделением ПФР по Хабаровского края и ЕАО Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ирина Глазырина, заместитель Управляющего отделением ПФР по Хабаровского края и ЕАОФото: Сергей ПЯТКОВ

Ирина Рощина, исполняющая обязанности заместителя министра - начальника Управления социальной поддержки населения Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ирина Рощина, исполняющая обязанности заместителя министра - начальника Управления социальной поддержки населения Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (19_08_2020).

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