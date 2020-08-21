2020-08-21T08:51:45+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Кто ходит в гости по утрам? (21_08_2020)

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 21 августа на частоте 88.3 FM

Кто ходит в гости по утрам (21_08_2020)

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«Кто ходит в гости по утрам?» - новое шоу на радио «Комсомольская правда - Хабаровск», в котором к Эдуарду Грищуку присоединяется каждый раз разный, но обязательно «звездный» соведущий.

В этот раз помогала вести эфир Галина Мудряк. «Мама хабаровских аниматоров», как называют её коллеги, человек стоявший у истоков детского шоу-бизнеса в Хабаровске.

С самого утра наше шоу посетил Максим Харитонов, популярный Хабаровский ведущий, сценарист, коуч. Примечательно, что Максим в прошлом сотрудник правоохранительных органов. Каков он - путь от полицейского до коуча узнали в прямом эфире.

Максим Харитонов, популярный Хабаровский ведущий, сценарист, коуч Фото: Сергей ПЯТКОВ

Максим Харитонов, популярный Хабаровский ведущий, сценарист, коучФото: Сергей ПЯТКОВ

Знаменитых в мире парков аттракционов много. Но и Хабаровск старается не отставать. где и как можно «пощекотать» себе нервы и весело провести время нам рассказал заместитель генерального директора парка аттракционов «СКА LAND», Евгений Палтараков.

Евгений Палтараков, заместитель генерального директора парка аттракционов «СКА LAND» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Евгений Палтараков, заместитель генерального директора парка аттракционов «СКА LAND»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Уже буквально через несколько дней, а именно 24 августа 2020 случится то, чего хабаровчане, затаив дыхание, ждут уже несколько месяцев. Наконец-то откроются для посещения кинозалы! О том насколько подготовились к этому хабаровские кинотеатры нам рассказал наш постоянный гость, Андрей Яковлев, генеральный директор сети кинотеатров «КИНОГИГАНТ».

Андрей Яковлев, генеральный директор сети кинотеатров «КИНОГИГАНТ» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Андрей Яковлев, генеральный директор сети кинотеатров «КИНОГИГАНТ»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ну и, конечно, было бы просто преступлением не узнать, как обстоят дела в нашем футбольном клубе «СКА Хабаровск». Этим с нами поделился руководитель пресс службы футбольного Клуба «СКА Хабаровск», Степан Чернов.

Степан Чернов, руководитель пресс службы футбольного Клуба «СКА Хабаровск» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Степан Чернов, руководитель пресс службы футбольного Клуба «СКА Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Кто ходит в гости по утрам? (21_08_2020).

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