21 Авг. 2020 2020-08-21T08:51:45+03:00

Кто ходит в гости по утрам (21_08_2020) 00:00 00:00

«Кто ходит в гости по утрам?» - новое шоу на радио «Комсомольская правда - Хабаровск», в котором к Эдуарду Грищуку присоединяется каждый раз разный, но обязательно «звездный» соведущий.

В этот раз помогала вести эфир Галина Мудряк. «Мама хабаровских аниматоров», как называют её коллеги, человек стоявший у истоков детского шоу-бизнеса в Хабаровске.

С самого утра наше шоу посетил Максим Харитонов, популярный Хабаровский ведущий, сценарист, коуч. Примечательно, что Максим в прошлом сотрудник правоохранительных органов. Каков он - путь от полицейского до коуча узнали в прямом эфире.

Максим Харитонов, популярный Хабаровский ведущий, сценарист, коучФото: Сергей ПЯТКОВ

Знаменитых в мире парков аттракционов много. Но и Хабаровск старается не отставать. где и как можно «пощекотать» себе нервы и весело провести время нам рассказал заместитель генерального директора парка аттракционов «СКА LAND», Евгений Палтараков.

Евгений Палтараков, заместитель генерального директора парка аттракционов «СКА LAND»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Уже буквально через несколько дней, а именно 24 августа 2020 случится то, чего хабаровчане, затаив дыхание, ждут уже несколько месяцев. Наконец-то откроются для посещения кинозалы! О том насколько подготовились к этому хабаровские кинотеатры нам рассказал наш постоянный гость, Андрей Яковлев, генеральный директор сети кинотеатров «КИНОГИГАНТ».

Андрей Яковлев, генеральный директор сети кинотеатров «КИНОГИГАНТ»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ну и, конечно, было бы просто преступлением не узнать, как обстоят дела в нашем футбольном клубе «СКА Хабаровск». Этим с нами поделился руководитель пресс службы футбольного Клуба «СКА Хабаровск», Степан Чернов.

Степан Чернов, руководитель пресс службы футбольного Клуба «СКА Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ