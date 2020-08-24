2020-08-24T07:04:37+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

Круглый стол: Чего ждать после отмены ограничений.

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 24 августа на частоте 88.3 FM

Круглый стол: Чего ждать после отмены ограничений.

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В Хабаровском крае поэтапно снимаются карантинные меры, однако говорить о том, что мы победили коронавирус пока, к сожалению не приходится. Многие учреждения культуры, общепита, детского отдыха долгое время оставались закрытыми. Как регион будет выходить из карантинного состояния и какие идеи и проекты уже намечены на ближайшее время? Об этом и не только в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск», в формате круглого стола нам рассказали депутаты Законодательной думы Хабаровского Края, генеральный директор музея имени Гродекова Иван Крюков и председатель постоянного комитета по социальной политике Ольга Ушакова.

Иван Крюков, депутат Законодательной думы Хабаровского Края, генеральный директор музея имени Гродекова Фото: Сергей ПЯТКОВ

Иван Крюков, депутат Законодательной думы Хабаровского Края, генеральный директор музея имени ГродековаФото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Ушакова, депутат Законодательной думы Хабаровского Края, председатель постоянного комитета по социальной политике Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Ушакова, депутат Законодательной думы Хабаровского Края, председатель постоянного комитета по социальной политикеФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (24_08_2020).

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