Андрей Базилевский на радио «Комсомольская правда - Хабаровск».

25 Авг. 2020 2020-08-25T10:08:26+03:00

Интервью с зампредом правительства по внутренней политике Андреем Базилевским 25_08_2020 00:00 00:00

ВРИО губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в самом начале своей работы в новой должности заявил о необходимости создания «Народного совета» при губернаторе нашего региона для налаживания прямого диалога с гражданами. О необходимости и важности такого органа в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в эксклюзивном интервью нам рассказал заместитель председателя правительства Хабаровского края по внутренней политике Андрей Базилевский.

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