2020-08-25T10:08:26+03:00
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Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Андрей Базилевский на радио «Комсомольская правда - Хабаровск»

Андрей Базилевский, заместитель председателя правительства Хабаровского края по внутренней политикеАндрей Базилевский, заместитель председателя правительства Хабаровского края по внутренней политикеФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 25 августа на частоте 88.3

Интервью с зампредом правительства по внутренней политике Андреем Базилевским 25_08_2020

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ВРИО губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в самом начале своей работы в новой должности заявил о необходимости создания «Народного совета» при губернаторе нашего региона для налаживания прямого диалога с гражданами. О необходимости и важности такого органа в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в эксклюзивном интервью нам рассказал заместитель председателя правительства Хабаровского края по внутренней политике Андрей Базилевский.

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883 Фото: Сергей ПЯТКОВ

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Андрей Базилевский на радио «Комсомольская правда - Хабаровск».

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