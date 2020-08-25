25 Авг. 2020 2020-08-25T10:38:39+03:00

Сброс сточных вод в речку Гнилая Падь 25_08_2020 00:00 00:00

Рейдовое мероприятие проведено экологическими инспекторами по заявлению гражданина о несанкционированном сбросе сточных вод в речку Гнилая Падь. По обращению заявителя проведены контрольные мероприятия в поселке Горьком города Хабаровска. Сотрудниками главного управления проинспектирован берег реки и установлены нарушения природоохранного законодательства. Об этом и не только в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал Михаил Александрович Ермолин, начальник отдела экологического надзора Главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края.