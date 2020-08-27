2020-08-27T07:39:00+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

Это Хабаровск! (27_08_2020)

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 27 августа на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск! (27_08_2020)

00:00
00:00

К Хабаровску вот вот подойдет гребень паводка. Как обстоят дела с уровнем воды на данный момент на прямой связи со студией радио «Комсомольская правда - Хабаровск» нам рассказала Ольга Александровна Симакова, и.о. начальника Управления промышленности, транспорта, связи администрации города Хабаровска.

Тем временем в краевой столице не утихают митинги в поддержку Сергея Фургала. Почему они незаконны и что грозит их участникам рассказал прокурор Хабаровска Кирилл Осипчук.

Кирилл Осипчук, прокурор Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Кирилл Осипчук, прокурор ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

В Хабаровске уже несколько лет работает краевая общественная организация «Милосердие», которая помогает лицам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. В чем особенности такой работы и какую помощь могут оказать граждане нам рассказали председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского Края, Ольга Ушакова и председатель правления Хабаровской краевой общественной организации «Милосердие», Константин Ветренко.

Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского Края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского КраяФото: Сергей ПЯТКОВ

Константин Ветренко, председатель правления Хабаровской краевой общественной организации «Милосердие» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Константин Ветренко, председатель правления Хабаровской краевой общественной организации «Милосердие»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (27_08_2020).

Скачать передачу [mp3, 52.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Под Хабаровском торжественно открыли новый детский сад
В Хабаровске осудят обвиняемого в убийстве женщины
Переход с лифтами построят на улице Краснореченской в Хабаровске
Из детского лагеря под Хабаровском сбежали две девочки
В Биробиджане снесут одну школу
В Хабаровске состоится офлайн-фестиваль театра и кино «Амурская осень»
В Хабаровском крае раскрыли ночную кражу в частном доме
Почта России снизила розничные цены в почтовых отделениях
В Хабаровске выбрали сквер, который станет приоритетным для благоустройства в следующем году
Сбербанк запускает бесплатный онлайн-проект «Школа экономии» для предпринимателей
Уровень Амура у Хабаровска 27 августа 2020: вода приближается к отметке неблагоприятного явления
В Хабаровске продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей
В Хабаровске пройдет молебен на начало учебного года
В Хабаровске стартовал военно-технический форум «Армия-2020»