Круглый стол: Кто такие «Самозанятые»?
Прямой эфир 27 августа на частоте 88.3 FM
Круглый стол, Самозанятые (27_08_2020)
С 1 июля 2020 года в Хабаровском крае и ряде других регионов Российской федерации введен новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Кто же такой самозанятый и стоит ли им становиться дискутировали в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в формате круглого стола с ИО Министра инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского Края, Максимом Анатольевичем Тарасовым, индивидуальным предпринимателем Андреем Владимировичем Сухоруковы и фрилансером Татьяной Полях.
Что такое «налог на профессиональный доход»?Фото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск! (27_08_2020).