Круглый стол: Кто такие «Самозанятые»?

27 Авг. 2020 2020-08-27T08:14:25+03:00

Круглый стол, Самозанятые (27_08_2020) 00:00 00:00

С 1 июля 2020 года в Хабаровском крае и ряде других регионов Российской федерации введен новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Кто же такой самозанятый и стоит ли им становиться дискутировали в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в формате круглого стола с ИО Министра инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского Края, Максимом Анатольевичем Тарасовым, индивидуальным предпринимателем Андреем Владимировичем Сухоруковы и фрилансером Татьяной Полях.

Что такое «налог на профессиональный доход»?Фото: Сергей ПЯТКОВ