2020-08-27T08:14:25+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Круглый стол: Кто такие «Самозанятые»?

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 27 августа на частоте 88.3 FM

Круглый стол, Самозанятые (27_08_2020)

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С 1 июля 2020 года в Хабаровском крае и ряде других регионов Российской федерации введен новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Кто же такой самозанятый и стоит ли им становиться дискутировали в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в формате круглого стола с ИО Министра инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского Края, Максимом Анатольевичем Тарасовым, индивидуальным предпринимателем Андреем Владимировичем Сухоруковы и фрилансером Татьяной Полях.

Что такое «налог на профессиональный доход»? Фото: Сергей ПЯТКОВ

Что такое «налог на профессиональный доход»?Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (27_08_2020).

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