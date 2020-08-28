2020-08-28T07:01:45+03:00
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Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Кто ходит в гости по утрам? (28_08_2020)

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 28 августа на частоте 88.3 FM

Кто ходит в гости по утрам? (28_08_2020)

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«Кто ходит в гости по утрам?» - новое шоу на радио «Комсомольская правда - Хабаровск», в котором к Эдуарду Грищуку присоединяется каждый раз разный, но обязательно «звездный» соведущий.

28 августа нашим соведущим стал актер и режиссер театров юного зрителя и кукол Виталий Федоров.

Науке и культуре в современной России катастрофически не хватает людей, которые бы осознавали необходимость материальных вложений в развитие науки, культуры, искусства. Мало примеров меценатства в современной России, а на Дальнем Востоке их практически нет. Проект «#Меценатство» это площадка, на которую могут приходить "творческие идеи" с одной стороны и меценаты, готовые помогать материально или ресурсами с другой. Подробности о проекте нам рассказала Эльвира Шамоханская - координатор проекта «#Меценатство».

Эльвира Шамоханская, координатор проекта «#Меценатство» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Эльвира Шамоханская, координатор проекта «#Меценатство»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Уже который день не стихают в Хабаровске несогласованные митинги в поддержку Сергея Фургала. Митингующие идут с лозунгами по проезжей части, блокируя автомобильное движение, в том числе, движение автомобилей экстренных служб и общественного транспорта. А между тем, участие в несанкционированных митингах является прямым нарушением действующего законодательства. Что может за это может грозить, в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказала старший помощник прокурора железнодорожного района Елена Проскурина.

Елена Проскурина, старший помощник прокурора железнодорожного района Фото: Сергей ПЯТКОВ

Елена Проскурина, старший помощник прокурора железнодорожного районаФото: Сергей ПЯТКОВ

Кто ходит в гости по утрам? (28_08_2020).

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