Это Хабаровск! (31_08_2020)
Прямой эфир 31 августа на частоте 88.3 FM
Это Хабаровск! (31_08_2020)
1 января изменится порядок оплаты за вывоз ТКО. Как будут осуществляться начисления за эту услугу в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» нам рассказал начальник межрайонного отдела Государственного жилищного надзора, Олег Валерьевич Кустов.
Олег Кустов, начальник межрайонного отдела Государственного жилищного надзораФото: Сергей ПЯТКОВ
Имущественные налоги, которые должны платить граждане являются весомой частью пополнения городского бюджета. Но, к сожалению, не все горожане в срок исполняют свою обязанность по их уплате.
О том, как работа по взысканию задолженности ведётся в комитете Администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом, рассказала заместитель председателя комитета по экономике Администрации города Хабаровска Ольга Лазуткина.
Ольга Лазуткина, заместитель председателя комитета по экономике Администрации города ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск! (31_08_2020).