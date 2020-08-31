2020-08-31T03:34:29+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

Это Хабаровск! (31_08_2020)

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 31 августа на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск! (31_08_2020)

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1 января изменится порядок оплаты за вывоз ТКО. Как будут осуществляться начисления за эту услугу в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» нам рассказал начальник межрайонного отдела Государственного жилищного надзора, Олег Валерьевич Кустов.

Олег Кустов, начальник межрайонного отдела Государственного жилищного надзора Фото: Сергей ПЯТКОВ

Олег Кустов, начальник межрайонного отдела Государственного жилищного надзораФото: Сергей ПЯТКОВ

Имущественные налоги, которые должны платить граждане являются весомой частью пополнения городского бюджета. Но, к сожалению, не все горожане в срок исполняют свою обязанность по их уплате.

О том, как работа по взысканию задолженности ведётся в комитете Администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом, рассказала заместитель председателя комитета по экономике Администрации города Хабаровска Ольга Лазуткина.

Ольга Лазуткина, заместитель председателя комитета по экономике Администрации города Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Лазуткина, заместитель председателя комитета по экономике Администрации города ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (31_08_2020).

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