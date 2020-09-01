2020-09-01T04:25:38+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

Это Хабаровск: День знаний

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 1 сентября на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск. День Знаний

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Большой марафон посвященный первому сентября на радио «Комсомольская правда - Хабаровск». Школьников, студентов, преподавателей и родителей в прямом эфире поздравили ВРИО губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, исполняющая обязанности министра образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова и начальник управления образования Татьяна Матвиенкова.

Это Хабаровск (01_09_2020).

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