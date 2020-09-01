Это Хабаровск: День знаний
Прямой эфир 1 сентября на частоте 88.3 FM
Это Хабаровск. День Знаний
Большой марафон посвященный первому сентября на радио «Комсомольская правда - Хабаровск». Школьников, студентов, преподавателей и родителей в прямом эфире поздравили ВРИО губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, исполняющая обязанности министра образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова и начальник управления образования Татьяна Матвиенкова.
Это Хабаровск (01_09_2020).