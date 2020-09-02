2020-09-02T03:42:21+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

Это Хабаровск! (02_09_2020)

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 2 сентября на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск! (02_09_2020)

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Этим утром в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» мы обсуждали множество различных тем. Итоги прямой линии с ВРИО губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, итоги минувшего лета по безопасности на воде, а так же обзор свежей прессы от «Издательского дома «Гранд Экспресс». Помимо этого узнали все актуальную информацию о пандемии коронавируса в от главного инфекциониста ДФО Анны Кузницовой.

Это Хабаровск (02_09_2020).

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