2 Сент. 2020 2020-09-02T03:42:21+03:00

Это Хабаровск! (02_09_2020) 00:00 00:00

Этим утром в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» мы обсуждали множество различных тем. Итоги прямой линии с ВРИО губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, итоги минувшего лета по безопасности на воде, а так же обзор свежей прессы от «Издательского дома «Гранд Экспресс». Помимо этого узнали все актуальную информацию о пандемии коронавируса в от главного инфекциониста ДФО Анны Кузницовой.