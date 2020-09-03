Это Хабаровск! (03_09_2020)
Прямой эфир 3 сентября на частоте 88.3 FM
Путаница с датами (03_09_2020)
В этом году Государственная дума Российской Федерации приняла поправку об изменении даты окончания Второй Мировой Войны со второго на третье сентября. Из-за чего возникла путаница в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал генеральный директор музея имени Гродекова, Иван Крюков.
Иван Крюков, генеральный директор музея имени ГродековаФото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск! (03_09_2020).