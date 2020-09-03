Это Хабаровск! (03_09_2020).

3 Сент. 2020 2020-09-03T07:41:41+03:00

Путаница с датами (03_09_2020) 00:00 00:00

В этом году Государственная дума Российской Федерации приняла поправку об изменении даты окончания Второй Мировой Войны со второго на третье сентября. Из-за чего возникла путаница в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал генеральный директор музея имени Гродекова, Иван Крюков.

Иван Крюков, генеральный директор музея имени ГродековаФото: Сергей ПЯТКОВ